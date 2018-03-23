السيسي من سيناء: أطالب أبطال مصر باستخدام كل القوة ضد الإرهاب

السيسي من سيناء: أطالب أبطال مصر باستخدام كل القوة ضد الإرهابالجمعة، 23 مارس 2018 05:02 م
السيسي خلال زيارته لسيناء
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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رجال القوات المسلحة والشركة المشاركين فى العملية العسكرية الشاملة 2018، باستخدام كل القوة ضد الجماعات الإرهابية.
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