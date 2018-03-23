السيسي لـ"أبطال سيناء": المعركة ضد الإرهاب عشان خاطر ربنا







كتب محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لأبطال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، قائلًا: "قلوب وعيون كل المصرين عليكم هنا عشان أنتم بتقوموا بمهمة عظيمة لمصر والمنطقة والعالم كله"، مؤكدًا أن المعركة والمواجهة فى سيناء أشرف مواجهة على الإطلاق.

وتابع الرئيس السيسي فى كلمته خلال لقائه بأبطال عملية سيناء، "زى ما قلت قبل كدة أوعوا تفتكروا أن العملية فقط للحفاظ على أرض أو الثأر للشهداء فى أعز كمان، المعركة دى عشان خاطر ربنا".