video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي لـ"أبطال سيناء": أحنا ناخد النار فى قلوبنا ولا ينكوى بها مصرى واحد

الجمعة، 23 مارس 2018 05:39 م
السيسي لـ"أبطال سيناء": أحنا ناخد النار فى قلوبنا ولا ينكوى بها مصرى واحد الرئيس السيسى





كتب محمد شعلان
إضافة تعليق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة مستمرة فى البناء والتنمية، موضحًا أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها، هى جزء من تثبيت الدولة، والكل يعانى منها، ولكن هذه المعاناة لا تساوى شىء بجانب معاناة ضياع الدولة وانهيارها.

وأضاف خلال كلمته للقوات المشاركة فى العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 : "القرارات الصعبة اتخذت بس كان الجزء الكبير منها مرتبط بثقة حقيقية فى المصريين ووعيهم وفهمهم بضرورة أخذ الدواء المر عشان يبقى غدا أفضل من اللى أحنا فيه"، مؤكدًا أن كفاءة الجيش والشرطة تصب فى مصلحة بناء الدولة، وأن محصلة النتائج ستكون أكثر مما تتوقعون لأنها محصلة جهد أمة وشعب.

وخاطب الرئيس السيسي رجال سيناء 2018 فى رسالة أخيرة قائلا: "ربنا يحفظكم ويحميكم وينصركم ويعينكم، وأنتم تأخذوا النار فى صدروكم حتى لا ينكوى بها مصرى واحد، أنتم وأنا معاكم ناخد النار فى قلوبنا وصدرونا أحنا ولا ينكوى بها مصرى واحد، وأحنا موجودين عشان كدة ودى أشرف وأقدس مهمة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مسيرة لأهالى شبرا الخيمة بالسيارات لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

السيسى للمصريين: كل ما نبقى فاهمين وواعين بالتحدى هنقدر نجابه وننجح

السيسى

سيناء

الارهاب فى سيناء




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة