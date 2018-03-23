السيسي لـ"أبطال سيناء": أحنا ناخد النار فى قلوبنا ولا ينكوى بها مصرى واحد







كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة مستمرة فى البناء والتنمية، موضحًا أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها، هى جزء من تثبيت الدولة، والكل يعانى منها، ولكن هذه المعاناة لا تساوى شىء بجانب معاناة ضياع الدولة وانهيارها.

وأضاف خلال كلمته للقوات المشاركة فى العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 : "القرارات الصعبة اتخذت بس كان الجزء الكبير منها مرتبط بثقة حقيقية فى المصريين ووعيهم وفهمهم بضرورة أخذ الدواء المر عشان يبقى غدا أفضل من اللى أحنا فيه"، مؤكدًا أن كفاءة الجيش والشرطة تصب فى مصلحة بناء الدولة، وأن محصلة النتائج ستكون أكثر مما تتوقعون لأنها محصلة جهد أمة وشعب.

وخاطب الرئيس السيسي رجال سيناء 2018 فى رسالة أخيرة قائلا: "ربنا يحفظكم ويحميكم وينصركم ويعينكم، وأنتم تأخذوا النار فى صدروكم حتى لا ينكوى بها مصرى واحد، أنتم وأنا معاكم ناخد النار فى قلوبنا وصدرونا أحنا ولا ينكوى بها مصرى واحد، وأحنا موجودين عشان كدة ودى أشرف وأقدس مهمة".