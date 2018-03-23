السيسى يزور إحدى القواعد الجوية ويلتقى الأبطال المشاركين فى سيناء 2018







كتب زكى القاضى ومحمد شعلان

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية فى سيناء، والتقى أبطال القوات المسلحة والشرطة، المشاركين فى العملية سيناء 2018.