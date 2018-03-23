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السيسى يزور إحدى القواعد الجوية ويلتقى الأبطال المشاركين فى سيناء 2018

الجمعة، 23 مارس 2018 02:08 م
السيسى يزور إحدى القواعد الجوية ويلتقى الأبطال المشاركين فى سيناء 2018 الرئيس السيسى





كتب زكى القاضى ومحمد شعلان
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زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية فى سيناء، والتقى أبطال القوات المسلحة والشرطة، المشاركين فى العملية سيناء 2018.

 

 


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