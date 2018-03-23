السيسى من سيناء: مواجهة الإرهاب أشرف مهمة لتحقيق أمن وأمان المصريين







كتب زكًى القاضى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء.

واستمع القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمأن على سير العمليات، وطبيعة المهام التى تكلف بها القوات الجوية، حيث أثنى على الدور الهام والحيوى الذى تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.

كما التقى الرئيس السيسى، عناصر من مقاتلى القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء، والتى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، لمحاصرة، وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية، والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

وأعرب القائد الأعلى عن اعتزازه والشعب المصرى، بالدور الوطنى، الذى يقوم به مقاتلى القوات المسلحة والشرطة فى دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر، مشيدا بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة، لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدا على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه، أن يرفع السلاح ضد أى مصرى، وأن عقيدة الجيش المصرى الأصيلة هى حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء على أحد.

وأكد الرئيس السيسي، على ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعى، والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق، لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى العظيم، قائلا "سنأتى هنا قريبا للاحتفال بالنصر علي خوارج هذا العصر"، لافتا إلى أن عملية التنمية فى سيناء ستتحقق بمشيئة الله، والدولة تضع نصب أعينها الاستمرار فى تنميتها، والتى تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مطار مدنى بسيناء، كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.

واستمع القائد الأعلى، إلى أراء واستفسارات المقاتلين، مؤكدا أن الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء الثقة والروح المعنوية للشعب المصرى، والإيمان والقدرة على الانطلاق نحو المستقبل، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة للبناء وجنى الثمار، مضيفا أن مؤسسات الدولة بأكملها مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها، مشددا أنه لن يترك مصر عرضه للضياع أو الهدم ، مشيراً إلى أن جهود المصريين هى التى ستبنى مصر، وتصل بها إلي مزيد من التقدم والرقى وإحياء الأمل فى المستقبل.

ووجه الرئيس السيسى الشكر للمقاتلين الأبطال، على ما يقومون به من أعمال جليلة ، تستهدف الحفاظ على أمن مصر وشعبها وصون مقدسات الوطن .

وتناول القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجبة الإفطار مع أبنائه من مقاتلى سيناء، وأدى صلاة الجمعة مع عدد من أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى العملية الشاملة (سيناء - 2018) .