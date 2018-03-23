السيسى للمصريين: كل ما نبقى فاهمين وواعين بالتحدى هنقدر نجابه وننجح







كتب محمد شعلان

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بالتفهم الجيد للأحداث فى مصر والمنطقة حتى يصلوا لمستوى يساعدهم على التحمل، قائلا : "النهاردة الأبطال فى سيناء بتتحمل ليه وهو بيجى ويطلع المهمة وعارف إنه ممكن يستشهد واللى بيطلعه فهمه ووعيه وإيمانه.. وبالتالى كل لما نبقى فاهمين وواعين بالتحدى هنقدر نجابه وننجح".

وأوضح الرئيس السيسى، فى كلمة خلال زيارته قاعدة جوية بسيناء، أن الأربعة سنوات الماضية كانت عبارة عن فترة تثبيت الدولة المصرية وتقوية المؤسسات وإقامة بنية أساسية قوية وزيادة حجم الوعى لدى الشعب ثم معالجة ما أمكن من التحديات التى نجمت عن السنوات الطويلة الماضية.

وتابع: "ونعمل على رفع الروح المعنوية للشعب المصرى بعد سنين طويلة من المعاناة، ولما نيجى نفتتح المشروعات اللى كنا موجودين فيها يتولد عند المصريين القدرة على الاستطاعة لتحقيق النجاح، وهذا جزء من المستهدف وهو الحفاظ على الروح المعنوية للدولة والشعب".