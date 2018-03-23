السيسى: سنحتفل قريبا فى سيناء بالانتصار على خوارج العصر







كتب - زكى القاضى ومحمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته إحدى القواعد الجوية فى سيناء، أن المصريين سيحتفلون قريبا بالقضاء على خوارج العصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية فى سيناء، ولقائه الأبطال المشاركين فى العملية سيناء 2018، إن جهود المصريين هى التى ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل فى المستقبل .