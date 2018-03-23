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الجمعة، 23 مارس 2018 08:04 ص
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"السياحة" تحذر الشركات من تحصيل مبالغ زائدة عن الأسعار المعتمدة للحج

الجمعة، 23 مارس 2018 08:00 ص
"السياحة" تحذر الشركات من تحصيل مبالغ زائدة عن الأسعار المعتمدة للحج حجاج - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
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قالت وزارة السياحة، إن الضوابط المنظمة للرحلات الحج السياحى لهذا الموسم 1439 هـ، اشترطت على الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات خاصة بالهيئات" الفرادى"، بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج.

وشددت " الوزارة " أنه فى حالة التقدم بأعداد وهمية بغرض الحصول على مساحات إضافية بالمناسك سيتم مجازاة شركة السياحة المصرية، وأشارت إلى أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافق مع ضوابط السكن المعتمد من الوزارة، وفقاً لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية .

واشترطت الضوابط،  توفير مشرف من مشرفى الشركة المنفذة أو خصما من حصة الهيئة المنفذ لها وبما يتفق مع الشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة ، على أن يتم إتباع نفس الإجراءات الخاصة بالإدخالات على موقع خدمات الحج والعمرة ، يتم تقديم المستندات الخاصة ببرنامج الرحلة كاملاً محددا به العدد المطلوب تنفيذ تنفيذ تأشيرات له وكشف بأسماء الحجاج وكذا صورة ضوئية من التعاقد المبرم مع الجهة .

 


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