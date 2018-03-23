السلطات اليونانية تضبط 11 كيلوجراما من الهيروين فى مطار أثينا

السلطات اليونانية تضبط 11 كيلوجراما من الهيروين فى مطار أثيناالجمعة، 23 مارس 2018 02:59 م
الشرطة اليونانية
أثينا (رويترز)
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قالت الشرطة اليونانية اليوم الجمعة، إنها ضبطت 11 كيلوجراما من الهيروين مخبأة فى حقيبة مواطن بريطانى فى مطار أثينا الدولى.
وذكرت الشرطة أن الرجل الذى يبلغ من العمر 38 عاما كان قادما من مدينة لاهور الباكستانية عبر العاصمة القطرية الدوحة وينتمى لشبكة اتجار فى المخدرات تجلب الهيروين من دول آسيوية إلى اليونان.
وألقى القبض على المتهم يوم الأربعاء، وصادرت السلطات 300 يورو و84 ألف روبية باكستانية وهاتفين محمولين.
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