السلطات الأمريكية تسقط الملاحقات القضائية ضد حراس شخصيين لأردوغان

السلطات الأمريكية تسقط الملاحقات القضائية ضد حراس شخصيين لأردوغانالجمعة، 23 مارس 2018 08:00 ص
اردوغان
أ ف ب
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أكد مصدر قضائى، الخميس، أن السلطات الأمريكية اسقطت سرا الملاحقات التى تستهدف 11 رجل أمن للرئيس التركى رجب طيب أردوغان يشتبه بأنهم اعتدوا بعنف على ناشطين أكراد فى واشنطن فى مايو 2017.
ووجه الاتهام إلى 19 مشتبها به فى هذا الملف الدبلوماسى الحساس، بينهم 15 من حراس أردوغان، فى إجراء اعتبره الرئيس التركى "فضيحة".
وقال ناطق باسم نيابة العاصمة الفدرالية لفرانس برس إن الملاحقات ضد 4 من الحراس الشخصيين لأردوغان اسقطت فى السابع من نوفمبر 2014 وتلك التى تستهدف السبعة الآخرين اسقطت فى 14 فبراير 2018.
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