السكة الحديد: مشروعات كهربة إشارات الخطوط تستهدف التحكم آليا بحركة القطارات







كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن مشروعات كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية تستهدف المراقبة والتحكم آليا فى حركة القطارات، بما سينعكس على مستوى الخدمة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أول مشروع سينتهى تنفيذه وهو كهربة إشارات خط "القاهرة - الإسكندرية" سيكون فى أبريل 2019، مؤكدًا أن ذلك سيساعد فى تقليل زمن التقاطر وزيادة عدد القطارات العاملة على الخطوط وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.



يذكر أن السكة الحديد تنفذ حاليًا 4 مشروعات لكهربة الإشارات، هى: خط "بنها ـ الإسكندرية، و"بنها - بورسعيد"، و"بنى سويف ـ أسيوط"، و"أسيوط ـ سوهاج ـ نجع حمادى".