السعودية تدين التفجير الإرهابى فى مقديشو

السعودية تدين التفجير الإرهابى فى مقديشوالجمعة، 23 مارس 2018 09:15 ص
تفجير فى مقديشو - أرشيفية
أ ش أ
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أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى وقع قرب احد الفنادق فى العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين.
وجدد المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما التعازى لذوى الضحايا ولجمهورية الصومال حكومة وشعبا مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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