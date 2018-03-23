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السعودية تدين التفجير الإرهابى فى مقديشو

الجمعة، 23 مارس 2018 09:15 ص
السعودية تدين التفجير الإرهابى فى مقديشو تفجير فى مقديشو - أرشيفية





أ ش أ
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أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى وقع قرب احد الفنادق فى العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين.

وجدد المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما التعازى لذوى الضحايا ولجمهورية الصومال حكومة وشعبا مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 

 


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