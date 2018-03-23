السعودية تؤكد التزامها بتقديم الدعم الإغاثى والتنموى لليمن

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أكد السفير السعودى فى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، التزام بلاده بتقديم الدعم الإغاثى والتنموى للأشقاء فى اليمن.

وقال الواصل - فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة - إن التحالف الداعم للشرعية فى اليمن أعلن مؤخراً عن إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، والتزم بتقديم 1.5 مليار دولار لصالح الشعب اليمنى، كما قامت المملكة بإيداع مليارى دولار أمريكى فى البنك المركزى اليمنى وذلك دعماً للعملة اليمنية.

وأشار إلى أن ما قدمته المملكة لليمن من دعم حكومى وإغاثى وتنموى خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ حوالى 11 مليار دولار، مؤكدا أهمية عمل اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق وضرورة تقديم الدعم لها من قبل مكتب المفوض، لافتا إلى استقبال المملكة خلال اليومين الماضيين فريق الخبراء الدوليين والإقليميين.

وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر فى القيام بالمهام المنوطة به، للتأكد من أن عمليات التحالف العسكرية كافة تنسجم مع أحكام وقواعد القانون الدولى الإنسانى، وأيضاً التحقيق فى جميع الحوادث التى تكون محل إدعاء بوقوع أضرار مدنية، ورحب السفير الواصل، ببيان مجلس الأمن الدولى مؤخراً حول الأوضاع فى اليمن، المتضمن إدانة شديدة للميليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بصواريخ باليستية زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح قصف المناطق المدنية.