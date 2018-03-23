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السجن 4 سنوات لفرنسية ادعت كذبا تعرضها للإرهاب وحصلت على 38ألف يورو

الجمعة، 23 مارس 2018 01:11 م
السجن 4 سنوات لفرنسية ادعت كذبا تعرضها للإرهاب وحصلت على 38ألف يورو هجمات باريس





كتب: أحمد علوى
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حكمت المحكمة الجنائية فى كريتاى بإقليم فال دو مارن الفرنسى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على مرأة تظاهرت بأنها كانت ضحية فى هجمات باريس التى وقعت فى 13 نوفمبر وقد تلقت 25 ألف يورو كتعويض بعدما تم تعيينها من قبل جمعية الضحايا.

ووفقاً لقناة فرانس 24، انه فى فبراير من عام  2016 أعلنت هذه المرأة البالغة من العمر 49 عاماً والتى أدينت ثلاث مرات بتهمة الاحتيال ، أنها ضحية لهجوم باتاكلان فى شكواها إلى الشرطة قائلة ان "الرصاصات صفرت فى أذنيها" فى قاعة الحفلات الموسيقية وهى قصة كانت فى الواقع مقتطفة من الضحايا الحقيقيين.

وانضمت إلى جمعية الضحايا "Life for Paris" أو " الحياة لباريس" منذ إنشائها فى ديسمبر 2015 حيث قدمت نفسها على انها ضحية وقامت بتزوير الإيصالات بما فى ذلك فاتورة الحفل من أجل الاعتراف بها كضحية.

وبفضل هذا الوضع الذى تم الحصول عليه بعد بضعة أشهر ، تلقت 25 ألف يورو من صندوق ضمان ضحايا الإرهاب والجرائم الأخرى ، وأكثر من 13 الف يورو من التأمين الصحى، كما حاولت خداع عمدة باريس ،التى طلبت من أجلها السكن الاجتماعى مرتين بدون جدوى.

وكانت تعتبرواحدة من "أعمدة" الجمعية وتم تعيينها أخيرا بعقود محددة المدة لمدة تسعة أشهر ، قبل أن تبدأ الجمعية فى الشك فى وضعها وأخيراً اخبار السلطات فى خريف عام 2017.

وفى 13 نوفمبر 2015 توفى 130 شخصًا وأصيب المئات فى سلسلة من الهجمات فى باريس وسانت دونى.

ويذكر أنه فى المجمل ، تم الحكم على 11 شخصا بتهمة التزوير واثنين بسبب عمليات احتيال بين 21 نوفمبر 2016 و 1 ديسمبر 2017.

 


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