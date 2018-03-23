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الجمعة، 23 مارس 2018 11:23 ص
خالد صلاح
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الزراعة: ضبط 1297 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة خلال 30 يوما

الجمعة، 23 مارس 2018 10:02 ص
الزراعة: ضبط 1297 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة خلال 30 يوما ضبط مبيدات مغشوشة





كتب عز النوبى
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كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 20 مارس الجارى، بلغت 1279عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظور تداولها، وتم تحرير 25 محضرا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن تلك الكمية التى تم ضبطها، جاءت نتيجة المرورعلى حوالى 454 محلا، كما تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة.

 

ومن جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من عمليات غش المبيدات، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.


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