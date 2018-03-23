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الزراعة تصدر 3759 ترخيصًا لمشروعات مزارع الماشية والدواجن والأعلاف

الجمعة، 23 مارس 2018 07:00 ص
الزراعة تصدر 3759 ترخيصًا لمشروعات مزارع الماشية والدواجن والأعلاف الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن إجمالى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، التى تم الترخيص بتشغيلها خلال الفترة من أول من يناير الماضى وحتى 21 من شهر مارس الجارى بلغت 3759 تراخيصًا، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم وزيادة المعروض منها فى الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق.

 

وأكدت "محرز"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من إصدار تراخيص المشروعات 2356 للثروة الحيوانية، 1275 ترخيص لمزارع الدواجن، و4 تراخيص لمزارع الخيول، و26 ترخيص لمشروعات الأرانب، و98 ترخيصًا لمصانع الأعلاف، وجارى العمل فى إصدار العديد من التراخيص، مؤكدة إن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.

 

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إن التوسع فى إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى  والداجنى، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، بالإضافة إلى تلقى طلبات أصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد التى اعتمدتها وزارة الزراعة، للحصول على مزايا عديدة سواء قروض أو خدمات بيطرية مجانية.


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