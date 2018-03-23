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"الرياض" السعودية: زيارة ولى العهد لواشنطن تعطى دفعة قوية للعلاقات القوية للبلدين

الجمعة، 23 مارس 2018 10:56 ص
"الرياض" السعودية: زيارة ولى العهد لواشنطن تعطى دفعة قوية للعلاقات القوية للبلدين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز





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أكدت صحيفة (الرياض) السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن زيارة صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى واشنطن ولقاءاته المتعددة مع المسئولين الأمريكيين، تعطى دفعة قوية لعلاقات قائمة على أسس متينة فى الأصل.

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (نحن وأمريكا)، "زيارة ولى العهد إلى أمريكا شهدت خلال اليومين الماضيين نشاطا مكثفا بدأ بلقائه الرئيس دونالد ترمب، حيث تم التأكيد على العلاقات الاستراتيجية السعودية - الأمريكية، وتطويرها بما يتناسب ومصالح البلدين الآنية والمستقبلية، إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يسعى البلدان إلى إيجاد حلول لها بما يتوافق ومصالحهما"، وأوضحت أن الزيارة ببرنامجها الحافل باللقاءات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية تعطى دفعة قوية لعلاقات قائمة على أسس متينة فى الأصل.

وأضافت أن أمريكا تعى جيدا أن الأدوار غير العادية التى تقوم بها المملكة فى حفظ أمن واستقرار العالم العربى، ولكن أيضا الأدوار غاية فى الأهمية التى تلعبها فى استقرار الاقتصاد العالمي، ومن خلال مجموعة العشرين التى يشترك البلدان فى عضويتها بصفتهما من أكبر عشرين اقتصادا فى العالم، كل تلك العوامل وأكثر تجعل من التنسيق الدائم والمستمر بين قيادتى البلدين يصب فى مصالحهما المشتركة، وفى مصلحة دول العالم دون أى مبالغة، ومن هذا المنطلق تأتى أهمية زيارة ولى العهد، فالتنسيق الدائم والمستمر يعطى نتائج أكثر من جيدة، ويحقق الفوائد المرجوة من علاقة تعتبر من أفضل العلاقات بين الدول.


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