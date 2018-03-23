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الرى: تنفيذ 11 مأخذا للرى بـ"رابعة" وبئر العبد فى شمال سيناء

الجمعة، 23 مارس 2018 03:13 م
الرى: تنفيذ 11 مأخذا للرى بـ"رابعة" وبئر العبد فى شمال سيناء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى





كتبت أسماء نصار
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أكد  المهندس  هاني دعبس رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء أن أعمال التنمية تتم علي قدم وساق بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها  الدولة لمكافحة الإرهاب وأنه علي الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بسيناء إلا أن العمل جاري بمشروع تنمية شمال سيناء رغم تلك الصعوبات ويجري حالياً العمل في تنفيذ ( 11 ) مأخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد ، وذلك بتكلفة تبلغ 937 مليون جنيه.

وأضاف دعبس فى بيان صحفى اليوم أن القطاع قام بالانتهاء من تنفيذ ( 12 ) مأخذ بزمام 41666 فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد .وذلك باستثمارات 307 مليون جنيه ) .

 و أوضح دعبس أن صدور القرار الجمهوري رقم ( 107 ) لسنة 2018  برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والذي أناط باللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضي مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقاً لمخططات الدولة، سيكون له أثر إيجابى كبير خاصة في تنمية سيناء.

وأشار رئيس القطاع بأنه في إطار الحفاظ علي المنشآت الحكومية وتأمينها فيقوم القطاع بتنفيذ عمليات لتعلية الأسوار وتركيب كاميرات المراقبة وإنشاء المخازن للحفاظ علي المهمات .

وأوضح دعبس أن القطاع يقوم حالياً بطرح مجموعة من العقود منها عقود التطهيرات للمجاري المائية الرئيسية وفروعها والمصارف واستكمال إنشاء القرى بمنطقة جنوب القنطرة شرق،  لافتا  إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان علي مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التي تولت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه،  وقد بلغت نسبة ما تم تنفيذه بالمشروع 92.55 %

 


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