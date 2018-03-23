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الرئيس مادورو يلغى ثلاثة أصفار من العملة الفنزويلية من أجل التصدى للتضخم

الجمعة، 23 مارس 2018 10:24 ص
الرئيس مادورو يلغى ثلاثة أصفار من العملة الفنزويلية من أجل التصدى للتضخم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو





أ ف ب
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الخميس أن أوراقا نقدية جديدة ستوضع قيد التداول فى الرابع من يونيو بدون ثلاثة أصفار فى العملة الحالية البوليفار، من أجل التصدى للتضخم الكبير الذى يعصف بالبلاد.

وقال الرئيس الاشتراكى خلال اجتماع لحكومته نقل التلفزيون وقائعه "قررت أن ألغى ثلاثة اصفار من العملة، وان اسحب من التداول الأوراق النقدية، وأن اطرح فى التداول" اوراقا نقدية جديدة ابتداء من الرابع من يونيو.

وستكون الورقة النقدية من فئة 500 بوليفار (11،3 دولارا بسعر الصرف الرسمى، 2،1 فى السوق السوداء) اكبر ورقة نقدية فى المستقبل.

وستصبح ورقة ال 100 الف بوليفار التى كانت أكبر ورقة نقدية فى الوقت الراهن، 100 بوليفار. وتتيح فقط شراء فنجان قهوة فى الشارع، لان القدرة الشرائية قد تقلصت عبر تضخم كبير من المتوقع ان يصل الى 13 الفا % هذه السنة، كما اعلن صندوق النقد الدولي.

بذذلك تكون العملة الوطنية قد خسرت خلال عشر سنوات ستة اصفار، لأن الحكومة طرحت فى 2008 إبان رئاسة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، عملة جديدة سمتها "البوليفار القوي"، منتزعة ثلاثة اصفار من البوليفار القديم.


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نيكولاس مادورو

فنزويلا

البوليفار

أخبار العالم اليوم




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