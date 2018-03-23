الرئيس السيسى: فخور بأبناء مصر الأبطال .. وفخور بوجودى بينهم







كتب محمد تهامى زكى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن فخره بوجوده وسط أبناء مصر الأبطال، خلال زيارته لإحدى القواعد الجوية بسيناء.

وقال الرئيس من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك: "فخور بأبناء مصر الأبطال.. وفخور بوجودى بينهم".

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء.





واستمع القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمأن على سير العمليات، وطبيعة المهام التى تكلف بها القوات الجوية، حيث أثنى على الدور الهام والحيوى الذى تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.











