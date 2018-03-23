الرئيس الباكستانى: انتهاكات القوات الهندية بإقليم كشمير تهدد السلام الإقليمى

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حذر الرئيس الباكستانى ممنون حسين، اليوم الجمعة، من أن عمليات انتهاك حقوق الإنسان وقتل المدنيين على يد القوات الهندية فى الشريط الحدودى لإقليم كشمير المتنازع عليه تضع عملية السلام الإقليمى فى خطر.

وطالب حسين - خلال كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطنى للبلاد فى العاصمة "إسلام آباد"، حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - الهند بأن تكف عما وصفها بـ"الأعمال الوحشية" التى ترتكبها على الحدود بين البلدين.

وأشار حسين، إلى أن عمليات إرساء السلام داخل البلاد كانت قد تدمرت على مدار الثلاثة عقود السابقة، لكن الجيش ينفذ حاليا عمليات لمحاربة العناصر الخارجة عن القانون من بينها عملية "ردول فصاد" و"زارب عزب"، كما رثى شهداء الواجب الوطنى وأوصى ضباط الجيش بالقيام بمهامهم بشجاعة وأمانة، وكان حسين قد رحب فى بداية الاحتفال بنظيره السريلانكى مايثريبالا سيريسنا لمجيئه خصيصاً إلى باكستان لحضور الاحتفالات باليوم الوطنى.