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الذهب يرتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام

الجمعة، 23 مارس 2018 10:19 ص
الذهب يرتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 7 جنيهات بالتزامن مع الارتفاع الكبير الذى تشهده الأوقية العالمية لتسجل 1340 دولارا فى التعاملات الفورية، ليسجل عيار 21 مبلغ 658 جنيها للجرام.


 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 564 جنيها

عيار 21 : 658 جنيها

عيار 24 : 752 جنيها

الجنيه الذهب: 5264 جنيها

السعر العالمى : 1340 دولارا

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن وجود تكهنات لدى المستثمرين ببداية حرب تجارية و فرض رسوم على الواردات  بين كل من الصين و أمريكا ترفع أسعار الذهب فى البورصات العالميه مع بداية تعاملات اليوم.


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