الذهب يرتفع 4 جنيهات ونصف.. وعيار 21 يسجل 659.5 جنيه للجرام







كتب – إسلام سعيد

عاودت أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى بقيمة 4 جنيهات ونصف بعد ارتفاع مفاجئ للأوقية بقيمة 10 دولارات دفعة واحدة فى التعاملات الفورية، وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 659.5 جنيها للجرام حتى صياغة التقرير، وسط اضطراب كبير فى سوق الصاغة بمصر حاليًا وشبه توقف لعمليات البيع والشراء.

وأصبحت أسعار الذهب لجميع الأعيرة كالتالى:



عيار 18 : 565.25 جنيه

عيار 21 : 659.5 جنيه

عيار 24 : 753.70 جنيه

الجنيه الذهب : 5276 جنيها

الأوقية : 1350 دولارا

"اليوم السابع" يتابع التطورات الفورية لسوق الذهب مصريا وعالميا ويقدم خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

وأرجع تجار الذهب هذا الارتفاع إلى شبه الحرب التجارية بين أمريكا والصين، واتخاذ الدولتين قرارات اقتصادية تتعلق بفرض رسوم جمركية على السلع، مما زود الطلب على الذهب.