video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مع تبدد مخاوف التجار

الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام

الجمعة، 23 مارس 2018 01:54 م
الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى قبل قليل بقيمة 3 جنيهات، بعد ارتفاع كبير صباح اليوم بلغ 7 جنيهات لكل عيار، بعد مخاوف من قبل تجار المعدن النفيس من حدوث ارتفاعات أخرى للذهب نتيجة استمرار ارتفاع الأوقية العالمية لتتخطى حاجز 1341 دولار حتى صياغة التقرير.


وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 :561.40 جنيه

عيار 21 : 655 جنيه

عيار 24 : 748.55

الجنيه الذهب : 5240 جنيه

الأوقية : 1341 دولار

 

وحول أسباب تراجع الذهب، قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن السوق فتح التعاملات وسط تخوف كبير من قبل التجار بحدوث مزيد من الارتفاع فى سعر الأوقية العالمية، مما تسبب فى زيادة السعر لمدة غير كبيرة بسوق الصاغة مسجلة 658 جنيها للجرام.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة، أن المخاوف تبددت قليلا وأخذ السوق يستقر وعادت الأسعار للتراجع لتقف عند 655 جنيه للجرام لعيار 21 حتى هذه اللحظة، فى ظل غموض موقف السوق عالميا بالتزامن مع تزايد حدة التوترات التجارية بين أمريكا ودول أخرى من بينها الصين.

"اليوم السابع" يتابع التطورات الفورية لسوق الذهب مصريا وعالميا ويقدم خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-3-2018 فى مصر

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة