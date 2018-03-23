الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام







كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى قبل قليل بقيمة 3 جنيهات، بعد ارتفاع كبير صباح اليوم بلغ 7 جنيهات لكل عيار، بعد مخاوف من قبل تجار المعدن النفيس من حدوث ارتفاعات أخرى للذهب نتيجة استمرار ارتفاع الأوقية العالمية لتتخطى حاجز 1341 دولار حتى صياغة التقرير.



وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 :561.40 جنيه

عيار 21 : 655 جنيه

عيار 24 : 748.55

الجنيه الذهب : 5240 جنيه

الأوقية : 1341 دولار

وحول أسباب تراجع الذهب، قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن السوق فتح التعاملات وسط تخوف كبير من قبل التجار بحدوث مزيد من الارتفاع فى سعر الأوقية العالمية، مما تسبب فى زيادة السعر لمدة غير كبيرة بسوق الصاغة مسجلة 658 جنيها للجرام.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة، أن المخاوف تبددت قليلا وأخذ السوق يستقر وعادت الأسعار للتراجع لتقف عند 655 جنيه للجرام لعيار 21 حتى هذه اللحظة، فى ظل غموض موقف السوق عالميا بالتزامن مع تزايد حدة التوترات التجارية بين أمريكا ودول أخرى من بينها الصين.

"اليوم السابع" يتابع التطورات الفورية لسوق الذهب مصريا وعالميا ويقدم خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.