الدقهلية تبدأ فى دراسة مشروعى مترو المنصورة و"القطار المكهرب"

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، جميع رؤساء قطاعات المرافق ورؤساء مراكز ومدن وأحياء المنصورة وطلخا ونبروة وبلقاس وجمصة بالتنسيق مع مراكز معلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز شبكات المرافق بالمنصورة، بسرعة إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وخرائط متكاملة لجميع خطوط المرافق تشمل "كهرباء، مياه شرب، صرف صحى، تليفونات، غاز" بمدينة المنصورة والمناطق المقترح أن تكون خطوط سير القطار الكهربائى من المنصورة إلى المنصورة الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق بوزارة النقل، لسرعة قيام الجانب الفرنسى بإعداد الدراسة الاقتصادية والفنية ودراسات الجدوى الخاصة بمشروعى مترو الأنفاق بمدينه المنصورة وطلخا ومشروع القطار المكهرب إلى مدينه المنصورة الجديدة.

وأكد الشعراوى، خلال لقائه بوفد السفارة الفرنسية بالقاهرة ومهندسى هيئة الأنفاق بوزارة النقل أمس، أن الدقهلية حريصة على إنهاء تنفيذ تلك المشروعات التنمويه الكبرى بنطاقها، وتذليل العقبات وإعداد كافة ما يلزم للانتهاء من الدراسات المطلوبة بمشاركة فعالة من هيئة الأنفاق بوزارة النقل.

وثمن المحافظ، اهتمام الجانب الفرنسى بالمشروعات المذكورة، مشيدا بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافه المستويات، موضحا إسهامات الجانب الفرنسى فى المشروع الكبير لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن تطلعه لأن يكون مترو أنفاق المنصورة أول نموذج لهذا المشروع خارج القاهرة، موجها بضرورة استمرار التعاون أولا بأول مع هيئة الأنفاق من قبل أجهزة المرافق بالمحافظة، لسرعة إنهاء إعداد قاعدة البيانات المطلوبة ليبدأ الجانب الفرنسى إعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون من جانبه مع هيئة الأنفاق بوزارة النقل.

وشدد الشعراوي، على ضرورة أن تتضمن قاعدة البيانات، الوضع الحالى للمرافق وما هو حاليا تحت الإنشاء بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية و المخطط تنفيذها.

وتم خلال اللقاء، استعراض ومناقشة الخرائط الخاصة بمقترحات خطوط السير للقطار المكهرب المقترح تنفيذه من المنصورة إلى مدينة المنصورة الجديدة، وخط السير يشمل المنصورة، طلخا، نبروه، بلقاس، قلابشو، الدمايرة، كفر الغاب، جمصه البلد، جمصه، 15 مايو، المنصوره الجديدة.

وأكد المحافظ، على أهمية منح الفرصة كاملة لمراجعة تلك الخرائط، وسرعة جاهزيتها بعد مراجعتها، أيضا عمل المسح المرورى لمناطق تلك المسارات مع الوضع فى الاعتبار الكثافات السكانية والتجمعات المتوقع نقلها، خاصة فيما يتعلق بمشروع النقل الجديد بالمنصورة مع التركيز على خدمة نقل طلاب الجامعة وغيرهم من تجمعات موظفين أو أى مؤسسات تضم كثافات عمالية.