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الدفاع الروسية: موسكو تمتلك أسلحة غير معلن عنها

الجمعة، 23 مارس 2018 10:45 ص
الدفاع الروسية: موسكو تمتلك أسلحة غير معلن عنها وزير الدفاع الروسى - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تمتلك أسلحة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وقال بوريسوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إن القائد الأعلى لم يعلن عن كل ما يوجد فى جعبتنا"، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يكشف كل إبداعات المؤسسة الصناعية العسكرية الروسية.

وأوضح أن الهدف من عرض أسلحة روسية حديثة، هو إخطار المجتمع الدولى بأن ما من دولة فى الوقت الراهن تستطيع تحقيق التفوق على الآخرين وتملى إرادتها، وكان بوتين قد أعلن، خلال رسالته السنوية الجديدة أمام البرلمان الروسى، وجود أسلحة روسية جديدة.

 


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