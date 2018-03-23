الدفاع الروسية: توقيع 15 اتفاقية فى سوريا حول الانضمام لوقف إطلاق النار

الدفاع الروسية: توقيع 15 اتفاقية فى سوريا حول الانضمام لوقف إطلاق النارالجمعة، 23 مارس 2018 11:16 ص
وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 15 اتفاقية تم توقيعها فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية لانضمام مناطق ومسلحين فى الأراضى السورية إلى نظام وقف الأعمال القتالية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، نُشر على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، توقيع 15 اتفاقية حول انضمام بعض المناطق والمسلحين إلى نظام وقف الأعمال القتالية والهدنة فى سوريا.
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