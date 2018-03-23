"الداخلية" تضبط 7 آلاف قضية وتنفذ 700 حكم "اقتصادى" خلال 24 ساعة

"الداخلية" تضبط 7 آلاف قضية وتنفذ 700 حكم "اقتصادى" خلال 24 ساعةالجمعة، 23 مارس 2018 05:00 ص
وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار
كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، من ضبط 7 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى خلال 24 ساعة
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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