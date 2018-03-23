الداخلية تضبط 48 ألف هارب و48 قطعة سلاح و476 قضية تموينية







كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 48 قطعة سلاح نارى بحوزة 46 متهم، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار، إحراز ، حيازة "، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط " 93 قضية مخدرات ، 44 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، تنفيذ 48264 حكم قضائى متنوع".

وبدورها، تمكنت شرطة التموين من ضبط 18 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ، و149 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و17 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و91 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 476 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، و22 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و9 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وشنت أجهزة الأمن حملات على نهر النيل بأسوان، ضبطت حلالها 733 كيلو جرام أسماك معدة للتهريب ، ومركب صيد بماكينة كهربائية.

وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والإرتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من إنتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والإطمئنان على حالة الإستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التشديد على القوات بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لإقتلاع جذور الإرهاب .