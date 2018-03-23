الداخلية تحتفل بأمهات الشهداء بمديريات الأمن بمناسبة عيد الأم

الداخلية تحتفل بأمهات الشهداء بمديريات الأمن بمناسبة عيد الأمالجمعة، 23 مارس 2018 11:58 ص
أمهات الشهداء
كتب محمود عبد الراضى
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أقامت مديريات أمن "الدقهلية، أسوان، بنى سويف، الشرقية، البحيرة، المنيا، أسيوط، كفرالشيخ"، حفلاً لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة وذلك إحتفالاً بمناسبة عيد الأم.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى المشاركة المجتمعية الإيجابية مع كافة فئات المجتمع لإحياء المناسبات المختلفة.
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