الداخلية الفرنسية: واقعة احتجاز رهائن فى سوبر ماركت لا تعتبر تهديد إسلامى

الداخلية الفرنسية: واقعة احتجاز رهائن فى سوبر ماركت لا تعتبر تهديد إسلامىالجمعة، 23 مارس 2018 04:31 م
الداخلية الفرنسية
رويترز
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قال وزير داخلية فرنسا، اليوم الجمعة، إن يعتقد أن المهاجم تحرك بشكل منفرد، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم كان معروفا للسلطات فى جرائم صغيرة ولم يعتبر تهديدا إسلاميا.
وأشار وزير الداخلية الفرنسى إلى أن منفذ الهجمات يدعى رضوان لقديم وأنه تحرك "بمفرده".
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