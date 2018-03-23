الداخلية الفرنسية: واقعة احتجاز رهائن فى سوبر ماركت لا تعتبر تهديد إسلامى







رويترز

قال وزير داخلية فرنسا، اليوم الجمعة، إن يعتقد أن المهاجم تحرك بشكل منفرد، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم كان معروفا للسلطات فى جرائم صغيرة ولم يعتبر تهديدا إسلاميا.