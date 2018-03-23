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الداخلية البحرينية تعلن ضبط 7 أشخاص مشتبه فى تورطهم بحرق دورية أمنية

الجمعة، 23 مارس 2018 04:02 م
الداخلية البحرينية تعلن ضبط 7 أشخاص مشتبه فى تورطهم بحرق دورية أمنية شرطة البحرين





كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية  فى البحرين أن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على 7 أشخاص، مشتبه بتورطهم في واقعة احتراق دورية أمنية بالقرب من مدخل الدراز مساء الأربعاء 21 مارس الجاري، ما أسفر كذلك عن إصابة بسيطة لأحد رجال الأمن.

 

وأوضح أنه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغاً بالحادث، انتقلت للموقع فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية، حيث بدأت بتحديد مسرح الجريمة ومعاينته ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم، ما ضبط بحوزتهم كاميرات بها مقاطع مصورة لمراحل تنفيذ العملية، بالإضافة إلى بعض الأدلة التي تم تحريزها.

 

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

 

 


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