الخشت: جامعة القاهرة لا تبحث عن الجودة فقط وإنما تسعى أيضا لخدمة المجتمع

الخشت: جامعة القاهرة لا تبحث عن الجودة فقط وإنما تسعى أيضا لخدمة المجتمعالجمعة، 23 مارس 2018 12:00 ص
محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن متطلبات ومعايير شهادة الأيزو للجودة، التى حصلت جامعة القاهرة على تجديدها لمدة 3 سنوات قادمة، تعتمد على مجموعة من المبادئ وضعها خبراء مواصفات الأيزو حول أداء الجهاز الإدارى والمعايير الموضوعية لجودته والتى تتم من خلال المراجعات الدورية وحل المشاكل أثناء التنفيذ والتدقيق لاستيفاء متطلبات الجودة.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جامعة القاهرة تستهدف الالتزام الصارم بكل مقومات الجودة لأن الاعتماد ليس هو الغاية بالنسبة لها، وإنما لأنها تسعى للتميز و خدمة الدولة والمجتمع بكل جدية، موضحا أن هذا الدور لن يأتى إلا بالوجود الدائم فى المقدمة والبحث عن التطوير المستمر.
وطالب الدكتور محمد عثمان الخشت، جميع العاملين بجامعة القاهرة بالاستمرار فى عملية التطوير الإدارى التى تخدم العملية التعليمية والبحثية.
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