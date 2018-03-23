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"الخدمات البترولية": نقدم خدمات النقل الجوى للقطاع من خلال أسطول يضم 46 طائرة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:08 ص
"الخدمات البترولية": نقدم خدمات النقل الجوى للقطاع من خلال أسطول يضم 46 طائرة المهندس طارق الملا وزير البترول يترأس جمعية شركة خدمات البترول الجوية





كتب: أحمد أبو حجر
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قال اللواء يحيى حسين رئيس شركة خدمات البترول الجوية، إن الشركة تقدم خدمات النقل الجوى لقطاع البترول من خلال أسطول من الطائرات الهليكوبتر والجناح الثابت يبلغ 46 طائرة، ومن المتوقع  تحقيق زيادة فى حجم أعمال الشركة بنسبة تتراوح بين 10% -15% فى العام الجارى نتيجة التوسع لأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية فى مناطق الإنتاج البترولى وخاصة البحر المتوسط.

 

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية " PAS " لاعتماد نتائج أعمال عام 2017 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ودانيال ميلر ممثل شركة برستو جروب الأمريكية المشاركة بنسبة 25%.

وأكد الملا خلال أعمال الجمعية على ضرورة الاستمرار فى تحسين كفاءة خدمات النقل الجوى فى قطاع البترول وتعزيز القدرات والإمكانيات التشغيلية التى تتمتع بها لخدمة المشروعات الجارية فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز بمنطقة البحر المتوسط فى ظل ما تشهده مصر من نشاط بترولى مكثف فى تلك المنطقة.

 وشدد الوزير على الإسراع بتعزيز القدرات التنافسية  لخدمات النقل الجوى فى قطاع البترول المصرى بما يؤهلها للانطلاق خارج الحدود وتقديم خدماتها فى دول أخرى الأمر الذى يعزز من القيمة المضافة من الأنشطة البترولية المتخصصة ويسهم فى تحقيق عائدات دولارية اضافية من تلك الأنشطة .

من جانبه أشار اللواء يحيى حسين رئيس شركة خدمات البترول الجوية خلال استعراضه لأهم نتائج اعمال الشركة إلى تقديم خدمات النقل الجوى لقطاع البترول، وتقديم خدمات النقل الجوى لموقع حقل ظهر بالبحر المتوسط  بالإضافة الى تقديم الخدمات لشركات قطاع البترول سواء باستخدام طائرات الجناح الثابت أو الهليكوبتر فضلاً عن استغلال الفائض من الطاقة التشغيلية لصالح القطاع السياحى ومناطق الجذب بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه جار حاليا تنفيذ التوسعات فى البنية الاساسية لخدمات النقل الجوى لقطاع البترول من خلال إنشاء هنجر للطائرات ببورسعيد بعد أن تم الانتهاء من التوسعات فى مطار القاهره بالإضافة إلى  إنشاء هنجر جديد بمطار النزهة بالاسكندرية  موضحاً أن الشركة لديها مراكز لخدمه عملياتها  على مستوى الجمهورية فى مطارات  الجميل ببورسعيد و النزهة بالإسكندرية و رأس شقير فى خليج السويس  ومناطق جبل الزيت و رأس غارب  و أبورديس فى جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الشركة أضافت خلال السنتين الماضيتين  3 طائرات  هليكوبتر جديدة من طراز AW139  منهم طائرتين خلال عام 2017 لمواجهة النمو المتزايد فى الطلب على خدماتها فى مناطق البحث عن الغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط لافتاً إلى أن خطة التوسعات تتضمن زيادة أسطول الهليكوبتر بطائرات ذات مدى أبعد وسعة اكبر، ليتناسب مع  مدى مسافة  مناطق البحث الجديدة  و إرتفاع معايير السلامة  بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وأكد رئيس الشركة سعيها للانطلاق خارج الحدود و التوسع فى أنشطتها لخدمة الشركات المصرية التى فازت بعقود خارجية  فى الجزائر والبصرة بالعراق  لافتاً إلى أن الشركة تسعى جاهدة للفوز بتقديم خدمات النقل الجوى بالدول العربية من خلال التقدم لمناقصات عالمية حتى تكون أول شركه مصرية تقدم خدمات الهليكوبتر خارج الحدود  لإضافة مصادرعائدات جديدة للناتج القومى

وأشار إلى أن الشركة حصلت على شهادة الأمان والسلامة من المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية كأول شركة مصرية تحصل عليها بمنطقة الشرق الأوسط  ، كما اجتازت المراجعات اللازمة التى مكنتها من الحصول على عضوية الاتحاد الدولى للطيران IATA  والذى يؤهل الشركة لتشغيل خطوط منتظمة الى الدول المحيطة لخدمة شركات البترول والقطاع السياحى والمصريين بالخارج.

وفى إطار استحداث أنشطة عمل جديدة حصلت الشركة على موافقة سلطة الطيران المدنى على إضافة نشاط الغسيل الميكانيكى لابراج الكهرباء تحت الجهد وجارى العمل على إضافة النشاط الى أنشطة الشركة المعتمدة  لبدء مزاولته بالتعاون مع وزارة الكهرباء والذى قد يشمل مستقبلاً العمل فى الدول الشقيقة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء على تلك الخدمة.

كما تم إعتماد الشركة  كمركز خدمة العملاء فى الشرق الاوسط لشركة «بل هليكوبتر» وتم انشاء المركز فى مطار القاهرة الدولى لخدمة طائرات الشركة والشركات التى تستخدم الطرازات المماثلة فى الدول المحيطة  بالاضافة الى تسويق قطع الغيار كمرحلة أولى للحصول على عائدات بالنقد الاجنبى ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع  شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية  لتبادل الخبرات فى صيانة وإصلاح وحدات الطائرات والاستفادة من الامكانيات الفنية للشركتين بديلا عن الإصلاح بالخارج.

 


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