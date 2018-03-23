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الخارجية الصينية: نأمل أن تأخذ واشنطن موقفنا من التبادل التجارى على محمل الجد

الجمعة، 23 مارس 2018 01:09 م
الخارجية الصينية: نأمل أن تأخذ واشنطن موقفنا من التبادل التجارى على محمل الجد ترامب





كتب محمد تهامى زكى
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أفادت قناة سكاى نيوز العربية، أن وزارة الخارجية الصينية قالت: نأمل أن تأخذ واشنطن موقفنا من التبادل التجارى على محمل الجد وأن تتخذ قرارا عقلانيا بعد إعلان ترامب فرض ضرائب على ما يعادل 60 مليار دولار من السلع الصينية.

 


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