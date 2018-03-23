الخارجية الصينية: نأمل أن تأخذ واشنطن موقفنا من التبادل التجارى على محمل الجد







كتب محمد تهامى زكى

أفادت قناة سكاى نيوز العربية، أن وزارة الخارجية الصينية قالت: نأمل أن تأخذ واشنطن موقفنا من التبادل التجارى على محمل الجد وأن تتخذ قرارا عقلانيا بعد إعلان ترامب فرض ضرائب على ما يعادل 60 مليار دولار من السلع الصينية.