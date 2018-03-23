الخارجية الروسية: ندعو جميع الدول للالتزام بالقرار الأممى 2401 حول سوريا

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أعلن مدير قسم الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو تدعو جميع الأطراف للالتزام بالقرار رقم 2401 حول سوريا.

وقال كوجين - خلال إيجاز صحفى، اليوم الجمعة - "نعتزم مواصلة بذل الجهود لتنفيذ القرار الأممى رقم 2401 الهادف لتعزيز نظام وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنسانى على أراضى سوريا من أجل محاربة الإرهاب بشكل حازم، وندعو جميع الأطراف للمساهمة فى ذلك".

وأضاف "لم يتحقق أى تقدم بشأن تنفيذ هذا القرار فى مدينة الرقة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها"، مشيرا إلى أن الطرق الموصلة إلى الرقة ومخيم الركبان يسيطر عليها العسكريون الأمريكيون، وما زالت مغلقة سواء لممثلى السلطات الشرعية فى سوريا والأمم المتحدة ووسائل الإعلام المستقلة، وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، قد أعلن فى وقت سابق عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهرا فى منطقة الغوطة الشرقية، اعتبارا من يوم 27 فبراير الماضى، بالإضافة إلى فتح عدد من الممرات الإنسانية، وذلك بتكليف من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.