video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأمريكية: صفقة تسليح بمليار دولار مع السعودية تشمل صواريخ تاو

الجمعة، 23 مارس 2018 11:22 ص
الخارجية الأمريكية: صفقة تسليح بمليار دولار مع السعودية تشمل صواريخ تاو محمد بن سلمان وجيمس ماتيس





كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على صفقة لبيع صواريخ "تاو" المضادة للدبابات فضلا عن عدد آخر من منظومات الدفاع والحرب تقدر بنحو مليار دولار أمريكى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنها وافقت على بيع صواريخ "تاو" للسعودية بقيمة 670 مليون دولار، ، وأنها خاصة بصواريخ "تاو 2 بى" المضادة للدبابات.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الصفقة تشمل عقود أخرى تتعلق بصيانة مروحيات (103 ملايين دولار)، وقطعا للعديد من أنواع المركبات البرية (300 مليون دولار).

ونقلت موقع "العربية" عن مسؤول أمريكى قوله، إن هذه المبيعات كانت فى طور الإعداد منذ الزيارة التى أجراها فى مايو الماضى الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان قد أعلن عن عقود بقيمة 110 مليارات دولار، لم يتم تنفيذ قسم كبير منها حتى الآن.

وبحسب الإدارة الأميركية، فإن مبيعات الأسلحة الجديدة هذه "ستدعم السياسة الخارجية الأميركية، وأهداف الأمن القومى، من خلال تحسين أمن دولة صديقة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حصاد ثانى أيام زيارة محمد بن سلمان لواشنطن.. تدشين مرحلة جديدة بالعلاقات السعوديةـ الأمريكية.. لقاءات مكثفة لولى العهد مع رؤساء شركات الطيران والمحركات..وإيران على رأس جدول الأعمال فى لقاءات نواب الكونجرس

السعودية

الرياض

صفقة المليار دولار

محمد بن سلمان

امريكا

السلاح الامريكي

الجيش العودى




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة