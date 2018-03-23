الخارجية الأمريكية: صفقة تسليح بمليار دولار مع السعودية تشمل صواريخ تاو







كتب: محمد محسن أبو النور

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على صفقة لبيع صواريخ "تاو" المضادة للدبابات فضلا عن عدد آخر من منظومات الدفاع والحرب تقدر بنحو مليار دولار أمريكى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنها وافقت على بيع صواريخ "تاو" للسعودية بقيمة 670 مليون دولار، ، وأنها خاصة بصواريخ "تاو 2 بى" المضادة للدبابات.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الصفقة تشمل عقود أخرى تتعلق بصيانة مروحيات (103 ملايين دولار)، وقطعا للعديد من أنواع المركبات البرية (300 مليون دولار).

ونقلت موقع "العربية" عن مسؤول أمريكى قوله، إن هذه المبيعات كانت فى طور الإعداد منذ الزيارة التى أجراها فى مايو الماضى الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان قد أعلن عن عقود بقيمة 110 مليارات دولار، لم يتم تنفيذ قسم كبير منها حتى الآن.

وبحسب الإدارة الأميركية، فإن مبيعات الأسلحة الجديدة هذه "ستدعم السياسة الخارجية الأميركية، وأهداف الأمن القومى، من خلال تحسين أمن دولة صديقة".