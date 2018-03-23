الحماية تسيطر على حريق اندلع داخل شقة بطنطا







الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة حلقة القطن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربى، وتم إخماد النيران بعد أن التهمت بعض محتوياتها.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة حلقة القطن، انتقلت 3 سيارات إطفاء وتم التعامل مع النيران وتمكنت من إخمادها، وتبين من الفحص أن سبب الحريق ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.