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الحماية المدنية تخمد 4 حرائق بمنوف والباجور بالمنوفية

الجمعة، 23 مارس 2018 08:32 ص
الحماية المدنية تخمد 4 حرائق بمنوف والباجور بالمنوفية الحماية المدنية





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على 4 حرائق، بدائرتى مركز منوف والباجور بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقطعة أرض زراعية بقرية شبشير دائرة مركز منوف.

 

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بتعريشة للماشية مكونة من الأخشاب والبوص ومسقوفة بالأحطاب على مساحة 90 مترا تقريباً ملك "م. ز. م" 37 سنه، فلاح ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

 

وأسفر الحريق عن احتراق التعريشة ونفوق 3 رؤوس ماشية و2 رأس ماعز، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة ونفى الشبهة الجنائية، وتم إخطار مديرية الطب البيطرى، والتحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  1384 إدارى مركز منوف لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

على الجانب الآخر تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بثلاثة حظائر ماشية بكفر مناوهلة دائرة مركز الباجور.

 

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بـ 3 حظائر متلاصقين لبعضهم ملك كلاً من " م .ح. م" 63 سنة، فلاح و"م .. م" 47 سنه، مأمور ضرائب، و"ر.ص. ب" 33 سنة، فلاح وجميعهم مقيمين بذات الناحية والحظائر مشيدة من الطوب اللبن والطينة ومسقوفة بالأخشاب والبوص ومساحتها 140مترا تقريباً.

 

أسفر الحريق عن احتراق أسقف الحظائر، وبسؤال ملاك الحظائر قرروا أن سبب الحريق تطاير شرار من فرن بلدى بالمساكن خلف الحظائر أدى إلى اشتعال الحريق ونفوا الشبهة الجنائية، وبسؤال "م.ا.ن" 70 سنة، شيخ الناحية ومقيم بها أورى بمضمون ما جاء بأقوال ملاك الحظائر.

 

تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  1935 إدارى مركز الباجور لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


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