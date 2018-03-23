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الحكومة تنتهى من موازنة البرامج والأداء لـ 16 وزارة نهاية الشهر الجارى

الجمعة، 23 مارس 2018 01:00 ص
الحكومة تنتهى من موازنة البرامج والأداء لـ 16 وزارة نهاية الشهر الجارى الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى





كتب : مصطفى عبد التواب
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كشف الدكتور جميل حلمى مستشار وزيرة التخطيط، للشؤون الاقتصادية أن المسودات النهائية لموزانات البرامج والأداء لعدد 16 وزارة ستتوافر لدى الحكومة بنهاية شهر مارس الجارى، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة المالية للتحول إلى موازنة البرامج والأداء ودمجها مع استراتجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار جميل فى تصريحات صحفية له، أن الحكومة تستهدف التحول بشكل كامل إلى موازنات البرامج والأداء بكافة الوزارات بحلول عام 2020، ولذلك تجرى وزارة التخطيط سلسلة ورش العمل والتدريبات من أجل قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة فى موازنة البرامج والأداء، الخاصة بهم.

 


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رؤية مصر 2030

استراتجية التنمية المستدامة




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