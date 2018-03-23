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الجمعة، 23 مارس 2018 03:01 م
خالد صلاح
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الحكومة الفلسطينية ترفض اشتراطات الكونجرس الأمريكى حول المساعدات المالية

الجمعة، 23 مارس 2018 02:52 م
الحكومة الفلسطينية ترفض اشتراطات الكونجرس الأمريكى حول المساعدات المالية رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدلله





أ ش أ
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أكد المتحدث الرسمى باسم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية يوسف المحمود، رفض الحكومة وإدانتها لاشتراط الكونجرس الأمريكى وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الأمريكية لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال المحمود - فى بيان اليوم الجمعة - "كان على الكونجرس الأمريكى المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب العربى الفلسطينى، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها إذا استمرت فى احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذى يتسبب فى إراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم فى سجونه"، وأضاف "أن الشهداء والأسرى بالنسبة لشعبنا وأمتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الإنسانية ورفض الخنوع والذل، وكل تلك الصفات هى صفات إنسانية نبيلة، وهى حق مكفول لكافة أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا".

وكان الكونجرس الأمريكى قد صدق اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، فى حال استمرت بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائى عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث يشمل القانون فى أحد أفرعه قرارا يدعو لحجب المساعدات التى تقدمها واشنطن، التى قد تصل إلى 300 مليون دولار.


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