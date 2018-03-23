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الجيش اليمني: الأيام القادمة ستكون مليئة بالانتصارات الكبيرة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:17 م
الجيش اليمني: الأيام القادمة ستكون مليئة بالانتصارات الكبيرة الجيش اليمني





(أ ش أ)
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وعد الجيش اليمنى بمفاجآت وانتصارات كبيرة فى الأيام القادمة لاستكمال تحرير محافظة الجوف، (شمالى شرق اليمن)، على وقع التقدم الميدانى المستمر الذى يحققه هناك، بإسناد من التحالف العربي.

قال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافى، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، "إن الأيام القادمة سوف تكون مليئة بالمفاجآت والانتصارات الكبيرة"، واصفًا التقدم الذى حققه الجيش الوطنى فى مديرية برط العنان بـ "الكبير والاستراتيجي"، نظرًا لمحاذاة هذه المديرية فى الجوف لمحافظة صعدة المعقل الرئيس لمليشيات الحوثى الانقلابية، وتعتبر ذات أهمية كبيرة لها.

أشار المخلافي، إلى أن استكمال السيطرة على مديرية برط العنان، يعنى الوصول إلى محافظة صعدة، بالإضافة إلى أنه سيتم قطع خط الإمداد للمحور الشرقى المؤدى إلى جبهة العقبة.

وكانت الفرق الهندسية للجيش اليمني، نزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها مليشيات الحوثى فى محيط موقع معسكر طيبة الاسم فى برط العنان، قبل فرارها، وفككت أكثر من 80 لغم أرضى وعبوة ناسفة.

يذكر أن الجيش اليمني، يفرض سيطرته حاليًا على أكثر من 85% من المساحة الإجمالية لمحافظة الجوف، ويسعى إلى استكمال تحرير المحافظة لفتح جبهة جديدة باتجاه معقل الحوثيين الرئيسى فى محافظة صعدة من مديرية برط العنان المحاذية لها، والتقدم شمالًا باتجاه عمران البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء.

 


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