الجيش السورى يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقيةالجمعة، 23 مارس 2018 10:10 م
بشار مع الجيش السورى
(أ ف ب)
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بات الجيش السورى يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وذلك بعد خروج آخر المقاتلين المعارضين مساء الجمعة من مدينة حرستا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وانتهت فى وقت متأخر من مساء الجمعة أول عملية إجلاء لمئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية التى تتعرض منذ 18 فبراير لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام. وأعلن التلفزيون الرسمى السورى مدينة حرستا "خالية من الوجود الارهابي".
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