الجيش السورى يؤمن خروج مئات المدنيين المحتجزين فى الغوطة الشرقية بريف دمشق

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قامت وحدات من الجيش السورى، اليوم الجمعة، بتأمين خروج مئات المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات المسلحة فى القطاع الشمالى من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر الممر الآمن المؤدى إلى مخيم الوافدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باستمرار خروج دفعات جديدة من المدنيين من القطاع الشمالى فى الغوطة الشرقية من مخيم الوافدين حيث وصل حتى الآن نحو 4300 مدنى إلى النقطة الأخيرة من ممر مخيم الوافدين وقامت وحدات من الجيش بتأمينهم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربى السورى ومحافظة ريف دمشق.

يذكر أن وحدات الجيش السورى أمنت أمس خروج أكثر من 6000 مدنى عبر الممر الآمن المؤدى إلى مخيم الوافدين وقامت نقلهم بالتعاون مع محافظة ريف دمشق والهلال الأحمر إلى صالة الفيحاء فى منطقة عدرا البلد.