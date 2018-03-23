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الجمعة، 23 مارس 2018 06:07 م
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الجيش الروسى ينفى استخدام قنابل حارقة فى الغوطة الشرقية بسوريا

الجمعة، 23 مارس 2018 06:02 م
الجيش الروسى ينفى استخدام قنابل حارقة فى الغوطة الشرقية بسوريا سوريا - أرشيفية





أ ف ب
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نفى الجيش الروسى استخدام قنابل حارقة فى الغوطة الشرقية بسوريا. 

ودعت الحكومة البريطانية إلى إجلاء سكان الغوطة الشرقية بسوريا بشكل آمن وطوعى وتحت مراقبة مستقلة، مشددة على ضرورة توفير الحماية الكافية لهم.

وقال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية بينى موردنت فى بيان مشترك، إن الوضع فى الغوطة الشرقية خطير، وإنه فى "غياب أى مراقبة مستقلة أو تدابير لضمان سلامة المدنيين، فإن الفارين من الغوطة الشرقية معرضون للخطر ولسوء المعاملة والإساءة ".

 

 

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