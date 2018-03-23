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"الجنايات" تفض غدا أحراز نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة

الجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
"الجنايات" تفض غدا أحراز نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة محكمة - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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تبدأ الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار أسامة جامع، فض أحراز سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 آخرين، فى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

وأخلت المحكمة فى جلستها الماضية - عضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى - سبيل أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الحواد، والسيد إبراهيم بكفالة 100 ألف جنيه لكل متهم، مع استمرار حبس المتهمين الأولى والسابع.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق سعاد الخولى وبقية المتهمين، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضى، فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

وباشرت النيابة التحقيقات فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، واعترافات المتهمين، حيث ثبت طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.


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