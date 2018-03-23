الجمعية الأورومتوسطية تشكر الجيزة على استضافة الجلسة العامة التاسعة

تلقت محافظة الجيزة خطاب شكر من الرؤساء المشاركين للجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات كارل هاينز رئيس اللجنة الأوروبية للأقاليم والمحليات ومحمد بودره الرئيس المشارك لدول جنوب المتوسط وعمدة بلدية الحسيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عن استضافة المحافظة للجلسة العامة التاسعة للجمعية خلال الفترة من 21:21 فبراير الماضى.

وقال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة إن أعضاء الجمعية عبروا عن شكرهم العميق والترحيب الكريم الذى لاقوه منذ قدومهم لمطار القاهرة وحتى مغادرتهم بعد انتهاء فعاليات المؤتمر والالتزام والحرفية العالية فى التعامل مع الحدث الذى اعتبرته الجمعية الأورومتوسطية تجربة قيمة وغنية لجميع المشاركين والمعززة بحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية.

وأكد أن الجمعية هنأت المحافظة كذلك على إعتماد التقرير الذى أعد بمعرفة محافظ الجيزة حول دور السلطات الوطنية فى منطقة حوض البحر المتوسط فى التعامل مع التشدد والتطرف العنيف لدى الشباب، مشيراً إلى أن انعقاد الجلسة التاسعة للجمعية على أرض الوطن كان خطوه لترويج وتنشيط السياحة بالبلاد.

وأكد المحافظ أن نجاح الحدث كان بفضل الجهود المخلصة من كافة الجهات المعنية بالحدث والأداء المشرف فى خلق مناخ من الأمن والإستقرار وإرسال رسالة للعالم أن مصر آمنة ومستقرة.