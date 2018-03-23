الجامعة الإسلامية بباكستان تمنح مفتى الجمهورية جائزة الإسهام المتميز

الجامعة الإسلامية بباكستان تمنح مفتى الجمهورية جائزة الإسهام المتميزالجمعة، 23 مارس 2018 03:43 م
منح مفتى الجمهورية جائزةَ الإسهام المتميز
كتب لؤى على
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منحتِ الجامعةُ الإسلامية العالمية فى "إسلام أباد" الأستاذ الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية- جائزةَ الإسهام المتميز فى المجال الأكاديمى لعام ٢٠١٨، نظرًا لمجهوداته فى مواجهة التطرف والإرهاب ونشر الوسطية فى ربوع العالم.
وسلَّم الجائزةَ للمفتى د. سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية الباكستاني، ود. أحمد الدرويش رئيس الجامعة الإسلامية.
ويأتى التكريم فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها المفتى لباكستان بدعوة من الرئيس الباكستاني، حيث التقى الرئيسَ ورئيسَ الوزراء وعددًا من القيادات الدينية والسياسية هناك.
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