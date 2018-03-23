الجالية المصرية بألمانيا تسافر سويسرا لدعم المنتخب وتلتقى محمد صلاح.. صور







كتب – محمود راغب

فى رسالة دعم للمنتخب المصرى فى مباراته اليوم أمام منتخب البرتغال فى سويسرا، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل، حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بألمانيا على السفر لسويسرا بأعلام وتيشيرتات مصر لدعم المنتخب.

والتقى أبناء الجالية المصرية بعد وصولهم سويسرا بلاعبى المنتخب المصرى فى مقدمتهم اللاعب محمد صلاح، وكتب تذكار على علم مصر والتقط الصور التذكارية معهم.

وقال علاء ثابت رئيس جالية حبيبتى يا مصر فى ألمانيا ومقرها برلين، أنهم حرصوا على الذهاب لسويسرا لدعم المنتخب فى مباراته.

وأوضح المهندس جرجس طوس عن رابطة اتحاد المصريين بفرانكفورت، بأن حشد كبير من أبناء الجالية المصرية فى اتجهوا لمدينة زيوريخ بسويسرا لتشجيع منتخبنا القومى فى مباراته ضد البرتغال متمنيين له التوفيق فى الأداء.

وصرح ماجد سعد رئيس المنظمه المصريه الالمانية ‏بأن ‏أعضاء المنظمة و المصريين الشرفاء فى ألمانيا وأوروبا ستشارك فى تشجيع المنتخب المصرى فى لقاءه مع منتخب البرتغال فى مدينة زيوريخ السويسرية، موضحا أنهم تملأهم الفرحة والبهجة للقاء منتخبهم القومى والوقوف خلف بلادهم خارج حدود الوطن.