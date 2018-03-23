التنمية المحلية: ندعم التعاون بين الوكالات الإنمائية والمحافظات فى كافة المجالات







كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، سلسلة من الاجتماعات بدأها مع أعضاء مشروع تحسين الخدمات العامة فى مصر والذى ينفذ بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وزارتى التنمية المحلية والتخطيط.

ويستهدف المشروع نحو تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين محلياً، لتحقيق رضا المواطن عن تلك الخدمات، حيث يعمل المشروع على عدة محاور منها توحيد إجراءات تقديم الخدمات وتبسيطها وميكنتها، وكذا تطوير مراكز خدمة المواطنين ببعض المحافظات المصرية، وينفذ المشروع على مدار 3 سنوات فى محافظتى المنوفية والقاهرة .

ويأتى ذلك فى إطار تعزيز دور وزارة التنمية المحلية في الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة عالمياً ومحلياً ودعم تطبيقها في المحافظات المصرية وبخاصة في مجالات تنمية القدرات المؤسسية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين ودعم الأطر التنموية للمحافظات لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن الوزارة تدعم التنسيق والتعاون بين الشركاء الدوليين والوكالات الإنمائية الدولية والمحافظات المصرية في كافة المجالات التنموية.

كما عقد الجندى اجتماعاً مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية ( USAID )، حيث تم بحث التعاون فى مجال رفع كفاءة سوق العمل فى عدد من المحافظات لخلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب والتأهيل الفنى، و إقامة لجان تنمية اقتصادية بالمحافظات التى يعمل بها المشروع حيث تسهم تلك اللجان فى تطوير الأهداف والخطط المطلوبة لإقامة سوق عمل يتمتع بالكفاءة لخدمة الخريجين.

ويهدف المشروع إلى دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات والاستفادة من الموارد البشرية وتوظيفها فى المجالات الاقتصادية الداعمة للتنمية والتى تدعم رفع معدلات التشغيل والاستقرار الاجتماعى من خلال تطبيق سياسة الدولة لتفعيل رؤية مصر 2030 للإرتقاء بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظات.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى على أهمية تخصيص مكون من هذا المشروع لدعم برنامج "مشروعك" الذى تشرف عليه الوزارة لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى، وأشار الجندى إلى أن "مشروعك" أتاح منذ بدايته التمويل لحوالى 85 ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت إلى 5 مليارات جنيه.

من ناحية أخرى بحث اللواء أبوبكر الجندى تطورات المشروع القائم مع الاتحاد الأوروبى لتطوير الإصلاح الإدارى والمؤسسى وتأهيل وتدريب المدربين على نظم التنمية المحلية واللامركزية بمحافظات المنوفية والإسماعيلية والمنيا، ووجه الوزير التحية للجهود التى بذلت بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبى لعقد المؤتمر الدولى الأول للتنمية المحلية و تحدث أمامه كل من وزير المالية الأسبق الفرنسى ميشيل سابان وبيتر كنيب رئيس الفرع الدولى للبلديات الهولندية وهو المؤتمر الذى أتاح الفرصة لكوادر الوزارة والمحافظات التعرف على أفضل التجارب الدولية والتى تأتى على رأسها التجربتين الفرنسية والهولندية.